Голландец способен принести пользу красно-белым — на поле и за его пределами.

Погода в начале года, по крайней мере, в Московском регионе, выдалась слякотной, но новости о том, что «Спартак» ведет работу по трансферу Квинси Промеса, греет душу подавляющему большинству болельщиков лучше летнего солнца красно-белых. Голландец — это воспоминания о золотом сезоне, победах над ЦСКА и «Зенитом», разгроме «Севильи» в Лиге чемпионов. В общем, о тех славных днях, которые уходят все дальше и дальше. А новой позитивной эмоциональной подпитки нет — конец 2020 года выдался откровенно плохим. Недолгое лидерство имени Доменико Тедеско растворилось в море серого негатива и почти забыто, как позавчерашний снег.

Братуха, с твоим днём!



Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых ?



Всегда рады видеть в Москве ? pic.twitter.com/GZi8OPqqFm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Болельщики любят Промеса, а тот любит «Спартак». В соцсетях Квинси регулярно комментирует события из жизни клуба, ставит лайки на страницах бывших партнеров по команде, или, как в случае с новостью о переходе Зе Луиша в «Локомотив», эмодзи, изображающее тошноту. Голландец уехал из России два с половиной года назад, но не терял с ней связь. Обратное утверждение тоже верно: 4 января «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения, а потом добавил пост с минутным видео с нарезкой лучших моментов игры крайнего форварда. Пробирает до глубины души — словно заново переживаешь те моменты.

Quincy Promes was absolutely splendid in Russia ?



? 66 goals

?? 33 assists

? Russian Champion

? Russian Super Cup holder

? Top Scorer in 17/18 season (15)

?? Highest scoring foreign player in Club's history (66)

? Russia's Footballer of the year in 2017 pic.twitter.com/tIK5mN9ldB — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 4, 2021

Возможно, кому-то это покажется кощунством, но возвращение Промеса, если оно состоится, будет вполне сравнимо с камбэком Андрея Тихонова в 2011 году, когда тот сначала год находился в статусе играющего тренера в штабе Валерия Карпина, и даже провел два матча. Речь, разумеется, не о футбольных качествах, 40-летний Тихонов -чистой воды символ, который на излете карьеры должен был вернуться в клуб, из которого его когда-то, по мнению многих, незаслуженно изгнали. Квинси исполнилось 29 лет, это все еще действующая боевая единица, а не исключительно знамя. Речь об эмоциональной и пиар составляющей. И Тихонов, и Промес — легенды «Спартака». Любимцы трибун с репутацией своих парней. Шоу «Антоха, добро пожаловать домой!» должно побить все рейтинги и заставить забыть Цорна, Газизова, Кокорина и заявления Тедеско.

Если же брать исключительно футбольные моменты, то и тут Промес еще способен приносить пользу. Три года назад он был лучшим футболистом в РПЛ. И за прошедшее время, если судить по результатам в еврокубках, наш чемпионат сильнее не стал. Вероятно, Квинси уже не станет доминировать, как это происходило на пике, но выделяться на общем фоне голландец может и должен. Летом ЦСКА на полном серьезе хотел вернуть 36-летнего Вагнера Лав. Нынешний Промес уж точно не хуже. И в этом смысле неудачный период в «Севилье» уж точно не показатель.

На мой взгляд, этому «Спартаку» критически необходимы опорный полузащитник, причем формата Вернблум/Барриос, а не Фернанду, и игрок, способный привнести конструктив впереди — плеймейкер, «десятка», называйте как хотите. Потому что отдать последний пас категорически некому. Зобнин и Крал могут иногда что-то придумать, но в целом это люди другого функционала, а Бакаев... Скажем так: если вдруг красно-белые решат устроить глобальную распродажу и перестройку, то в своем нынешнем состоянии Зелимхан не тянет на неприкосновенный актив — в отличие от тех же Зобнина, Жиго или Максименко. Понятно, что Квинси не классический плеймейкер, но он способен хотя бы отчасти решить эту проблему.

Важно и другое: в своем нынешнем статусе Промес — это не футболист под какого-то тренера, учитывая, что летом, скорее всего, на смену Тедеско придет кто-то другой. В той деликатной ситуации, что сложилась в «Спартаке», такие моменты, этот фактор тоже стоит обязательно учитывать.

И все равно есть сомнения. Потому что это про ностальгию — а это всегда опасная игра. Потому что это — то самое дважды в одну реку, хотя у того же Вагнера в ЦСКА получалось проворачивать этот трюк. Потому что все помнят праймового Промеса, наколачивавшего 18 голов за чемпионат даже в печальном «Спартаке» образца-2015/16 и нужно соответствовать ожиданиям. В конце концов, потому, что у красно-белых осталось ровно одно легионерское место в заявке — и, значит, в случае возвращения Промеса чтобы взять еще одного иностранца зимой, нужно от кого-то избавляться.

Но вам, болельщики, хотелось бы еще раз увидеть Квинси в красно-белой майке, ведь правда?