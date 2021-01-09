«Зенит» купит Пепе за 20 миллионов евро? Кокорин полетит на сбор «Спартака»

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ»

«Зенит» предложил за Пепе 20 миллионов евро?

По информации Todofichajes, сине-бело-голубые по-прежнему заинтересованы в приобретении нападающего «Гремиу». Петербуржцы предложили 20 миллионов евро за 23-летнего бразильца.

Сам Пепе хочет перейти в «Порту». Однако португальцы готовы приобрести форварда лишь за 17 миллионов евро. Еще один претендент на игрока — «Севилья». Испанский клуб — предпочтительный вариант для бразильца с точки зрения старта карьеры в Европе.

Контракт Пепе с «Гремиу» рассчитан до 31 декабря 2024 года. В этом розыгрыше бразильской серии А он провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Кокорин остается в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», итальянские клубы не контактировали с представителями красно-белых по возможному трансферу 29-летнего российского форварда. Ранее «Матч ТВ» сообщал об интересе к Александру со стороны «Фиорентины», «Ромы» и «Болоньи».

По нашим данным, разговоры об интересе к Кокорину в Италии подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи. Летом 2020 года форварда рекомендовал «Роме» Пьерфелипе Капелло, сын Фабио Капелло, но до официальных переговоров с москвичами дело не дошло.

Кокорин полетит со «Спартаком» на первый сбор команды в ОАЭ, который пройдет с 14 по 24 января. В этом сезоне он провел 10 матчей за красно-белых, забил 2 гола и отдал один результативный пас.

Мирзов и Идову останутся в «Химках»?

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заявил, что «Химки» заинтересованы в том, чтобы сохранить в составе хавбека Резиуана Мирзова. Права на 27-летнего россиянина принадлежат «Спартаку», а его аренда рассчитана до конца сезона-2020/21.

— Хотелось бы сохранить Мирзова в команде. Со «Спартаком» по нему мы пока не связывались. Ситуация с Резиуаном достаточно серьезная, у него долгие обязательства по контракту перед красно-белыми. Дальше будет много важных переговорных факторов. Один из них — увидит ли Мирзова у себя тренер «Спартака». Тем не менее мы очень хотим оставить его в «Химках», — сказал Терюшков.

Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2022 года. Резиуан провел 7 матчей за «Химки» в РПЛ и забил 4 гола.

Кроме того, подмосковный клуб заинтересован в сохранении защитника Брайана Идову. Права на 28-летнего игрока принадлежат «Локомотиву».

— По Брайану тоже с «Локомотивом» будем общаться позже. Идову и Мирзов вносят неоценимый вклад в игру, это яркие лидеры команды. Мы будем стараться их сохранить, наш менеджмент на это нацелен, двигаемся в этом направлении. Посмотрим еще, кого удастся подписать зимой. У Мирзова долгий контракт, ситуация же с Идову в этом плане проще, — полагает Терюшков.

Соглашение Идову с «Локо» заканчивается 30 июня 2021 года. В этом сезоне защитник провел 17 матчей в РПЛ за «Химки» и забил 2 гола.

Шомуродов перейдет в «Ювентус»?

По информации Tuttosport, туринский клуб рассматривает вариант с арендой 25-летнего узбекского форварда «Дженоа». Бьянконери ищут футболиста на подмену Альваро Морате и изучают игроков серии А.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. Он провел 10 матчей за генуэзцев, забил 2 гола и отдал один результативный пас.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин в интервью «СЭ» так прокомментировал возможный трансфер своего бывшего футболиста:

— Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться — в лес не ходить.

«Хетафе» арендовал хавбека «Реала»

«Реал» на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Такефусы Кубо в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение по 19-летнему японцу рассчитано до конца сезона-2020/21.

В августе 2020 года Кубо был отдан в аренду «Вильярреалу», однако в клубе недовольны действиями игрока и досрочно вернули его обратно. Контракт японца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Кубо провел 13 матчей в ла лиге и не совершил ни одного результативного действия.