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Сегодня, 08:15

ЦСКА берет полузащитника «Лилля», «Зенит» интересуется форвардом сборной Польши, Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Матвей Морозов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Instagram
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Языджи близок к переходу в ЦСКА

По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился с «Лиллем» о трансфере полузащитника Юсуфа Языджи. Речь идет об аренде с правом выкупа за 12 миллионов евро. Эта опция может быть активирована при выполнении определённых условий. Турок уже успел пройти медосмотр перед закрытием сделки. В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Публикация от Yusuf Yaz?c? (@yusufyazici)

Адам Букса может оказаться в «Зените»

«Зенит» интересуется форвардом «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. В прошлом сезоне 25-летний форвард провел в МЛС 32 матча, в которых забил 17 мячей и выполнил 4 ассиста. Его контракт с американским клубом истекает в конце 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Польши, за которую он провел 5 матчей и забил 5 мячей, в 7 миллионов евро.

«Севилья» подписала Корону

Полузащитник «Порту» Хесус Корона стал игроком «Севильи». Контракт заключен до лета 2025 года, а сумма трансфера составила три миллиона евро. 29-летний футболист выступал за португальский клуб с 2015 года. В текущей кампании Хесус провёл 11 матчей в чемпионате Португалии и отдал одну голевую передачу.

Нани — в «Венеции»

Португальский полузащитник стал игроком «Венеции». После прохождения медосмотра он подписал контракт с итальянским клубом на правах свободного агента. Договор заключён до конца сезона-2022/23. Последним клубом 35-летнего игрока был «Орландо Сити». В 2021 году футболист провёл 29 матчей в МЛС, забил 10 мячей и отдал семь голевых передач.

Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Нападающий «Аякса» Давид Нерес стал игроком «Шахтера». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Контракт заключен до июня 2026 года. В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Голландии, забил три гола и отдал две голевые передачи. В «Аякс» бразилец перебрался из «Сан-Паулу» в 2017 году.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Футбол
ФК Венеция
ФК Зенит
ФК Севилья
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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