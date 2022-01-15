ЦСКА берет полузащитника «Лилля», «Зенит» интересуется форвардом сборной Польши, Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Языджи близок к переходу в ЦСКА

По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился с «Лиллем» о трансфере полузащитника Юсуфа Языджи. Речь идет об аренде с правом выкупа за 12 миллионов евро. Эта опция может быть активирована при выполнении определённых условий. Турок уже успел пройти медосмотр перед закрытием сделки. В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Адам Букса может оказаться в «Зените»

«Зенит» интересуется форвардом «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. В прошлом сезоне 25-летний форвард провел в МЛС 32 матча, в которых забил 17 мячей и выполнил 4 ассиста. Его контракт с американским клубом истекает в конце 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Польши, за которую он провел 5 матчей и забил 5 мячей, в 7 миллионов евро.

«Севилья» подписала Корону

Полузащитник «Порту» Хесус Корона стал игроком «Севильи». Контракт заключен до лета 2025 года, а сумма трансфера составила три миллиона евро. 29-летний футболист выступал за португальский клуб с 2015 года. В текущей кампании Хесус провёл 11 матчей в чемпионате Португалии и отдал одну голевую передачу.

Нани — в «Венеции»

Португальский полузащитник стал игроком «Венеции». После прохождения медосмотра он подписал контракт с итальянским клубом на правах свободного агента. Договор заключён до конца сезона-2022/23. Последним клубом 35-летнего игрока был «Орландо Сити». В 2021 году футболист провёл 29 матчей в МЛС, забил 10 мячей и отдал семь голевых передач.

Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Нападающий «Аякса» Давид Нерес стал игроком «Шахтера». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Контракт заключен до июня 2026 года. В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Голландии, забил три гола и отдал две голевые передачи. В «Аякс» бразилец перебрался из «Сан-Паулу» в 2017 году.