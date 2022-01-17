«Ювентус» может купить Азмуна, «Ростов» арендует Сильянова, «Реал» ведет Влаховича

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Ювентус» хочет приобрести Азмуна

По информации Tuttosport, нападающий «Зенита» Сердар Азмун все еще может перебраться в «Ювентус». Сине-бело-голубые якобы хотят получить за форварда 5 миллионов евро. «Старая синьора» же подготовила предложение поскромнее, но готова включить в сделку бонусы, за счет которых стоимость трансфера может увеличиться. Итальянцы намереваются получить ответ от питерцев на следующей неделе. Transfermarkt оценивает 27-летнего иранца в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Сильянов покинет «Локомотив»

По данным «СЭ», защитник «Локомотива» Александр Сильянов перейдет в «Ростов» на правах аренды. Железнодорожники хотели продать 20-летнего игрока за два миллиона евро, но не смогли этого сделать. Контракт футболиста действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Сильянова в 900 тысяч евро. В нынешнем сезоне Александр провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

«Химки» нацелились на форварда «Эльфсборга»

По информации Transfermarkt, нападающий шведского «Эльфсборга» Пер Фрик может перейти в «Химки». Россияне начали вести переговоры с игроком. Контракт 29-летнего форварда действует до декабря 2024 года. Футболист оценивается в 1,2 миллиона евро. В прошедшем сезон швед сыграл 27 матчей в национальном первенстве, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

«Аугсбург» следит за Абильдгором

Как сообщает FT, «Аугсбург» заинтересовался полузащитником «Рубина» Оливером Абильдгором. Немецкий клуб предложил 3,5 миллиона евро за игрока. Казанцы ответили отказом. Контракт датчанина рассчитан до июня 2024 года. В текущей кампании 25-летний футболист сыграл пятнадцать матчей в РПЛ и забил один гол.

Влахович попал в сферу интересов «Реала»

По информации El Nacional, «Реал» следит за нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем. 21-летний игрок — альтернатива Эрлингу Холанду. Если у «сливочных» не получится взять норвежца, то они будут рассматривать вариант с сербом. Контракт Влаховича действует до июня 2023 года. В этом сезоне партнер Кокорина принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, забил шестнадцать мячей и отдал две голевые передачи.