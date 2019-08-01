12:38 | Футбол — Трансферы

Зуканович сменил "Дженоа" на клуб из Саудовской Аравии

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Защитник Эрвин Зуканович покинул "Дженоа" и перешел в "Аль-Ахли". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Саудовской Аравии.

32-летний босниец подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне он провел 27 матчей за "Дженоа" во всех турнирах.

 

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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