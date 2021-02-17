Зиньковский рассказал об интересе «Витесса»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы болельщиков и рассказал, какие клубы интересовались им в трансферное окно.

— Очень много информации было относительно вашего будущего во время этой зимней паузы. В том числе говорили про Голландию, насколько слухи о переходе в «Витесс» были реальными?

—Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало. Как-то так. — приводит слова 24-летний футболиста сайт самарского клуба.

— По поводу «Витесса» ладно. Известно, что вами интересовались «Химки» и другие команды, но «Крылья» настояли, чтобы вы остались, убедили каким-то образом. Как они это сделали, как вы остались играть в ФНЛ?

— Мы вместе все решили: тренерский штаб, Сергей Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать.

В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл в 24 матчах ФНЛ и забил 8 мячей. Его «Крылья Советов» с 55 очками в 26 играх идут на втором месте в лиге.