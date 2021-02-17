В Италии объяснили, почему игроки из РПЛ стали все чаще переходить в клубы серии А

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио 17 февраля в интервью на YouTube-канале Nobel рассказал об интересе к игрокам из чемпионата России в Италии.

«Итальянцам нравится российский футбол, мы рады, что три футболиста из чемпионата России приехали в Италию. Главный сюрприз из них — это Шомуродов. Никто в нашей стране о нем ранее не слышал. Когда «Дженоа» подписал этого форварда все спрашивали: «Кто такой этот Шомуродов?». Он сыграл один, два, три матча — и все заговорили, какой он хороший игрок и приятный человек. Думаю, российский футбол надо смотреть внимательнее и чаще. Плюс у итальянцев появились возможности брать российских игроков, потому что они стали дешевле. Это бизнес», — заявил журналист.

В летнее трансферное окно-2020 нападающий Элдор Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа», а полузащитник Алексей Миранчук — из «Локомотива» в «Аталанту». Зимой этого года состав «Фиорентины» пополнил форвард «Спартака» Александр Кокорин.