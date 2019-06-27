Зидан хочет видеть Погба в "Реале"

"Реал" не оставляет надежды подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Как сообщает Cadena Ser, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан лично заинтересован в покупке 26-летнего француза. По данным источника, Зидан обращался к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы тот активизировал усилия по покупке Погба.

Интерес к полузащитнику также проявляет "ПСЖ". В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.