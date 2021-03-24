Жоржинью не исключает возвращения в «Наполи»

Полузащитник «Челси» Жоржинью готов рассмотреть предложение от «Наполи», сообщил его агент Жорже Сантуш.

«Много слухов о возвращении Жоржинью в «Наполи», потому что он очень хорошо играл там, — цитирует агента Football Italia 24 марта. — Это особенный момент для него. Сейчас он важный игрок для «Челси». Но он также игрок сборной Италии, и мы думаем о возвращении в серию А, если он уйдет из «Челси».

Если «Наполи» сделает предложение, то мы рассмотрим его. Он провел отличное время в Неаполе, у него там много друзей. Но нужно понять, какая будет экономическая ситуация и ситуация на рынке. Я не знаю, что будет дальше».

29-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей за «Челси» и забил семь мячей при одной голевой передаче.