«Реал» рассматривает вариант с покупкой Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в Испании, сообщает Cadena SER. «Реал» рассматривает игрока сборной Англии в качестве альтернативного варианта, если не удастся заполучить Кильяна Мбаппе («ПСЖ») или Эрлина Холанна («Боруссия Д»).

В этом сезоне 27-летний Кейн сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 16 голевых передач. На счету 22-летнего Холанна — 30 голов и 9 голевых передач в 36 встречах, а у 20-летнего Холанна — 33 гола и 8 голевых передач в 33 встречах.