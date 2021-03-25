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Агент Голлини провел переговоры с «Ромой»

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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может перейти в «Рому», сообщает 24 марта Calciomercato.com.

По данным источника, агент игрока Джузеппе Ризо встретился с директором римского клуба Тиагу Пинту. Футболист считается главным претендентом на роль вратаря «Ромы» в следующем сезоне. Нынешние голкиперы римлян Пау Лопес, Антонио Миранте и Даниэле Фудзато могут покинуть клуб, как и играющий в аренде за «Эвертон» Робин Ольсен.

26-летний Голлини в текущем сезоне провел 22 матча за «Аталанту», пропустил 20 мячей и девять раз отыграл «на ноль».

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