Агент Голлини провел переговоры с «Ромой»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может перейти в «Рому», сообщает 24 марта Calciomercato.com.

По данным источника, агент игрока Джузеппе Ризо встретился с директором римского клуба Тиагу Пинту. Футболист считается главным претендентом на роль вратаря «Ромы» в следующем сезоне. Нынешние голкиперы римлян Пау Лопес, Антонио Миранте и Даниэле Фудзато могут покинуть клуб, как и играющий в аренде за «Эвертон» Робин Ольсен.

26-летний Голлини в текущем сезоне провел 22 матча за «Аталанту», пропустил 20 мячей и девять раз отыграл «на ноль».