Голкипер сборной Чехии Вацлик стал игроком «Олимпиакоса»

Вратарь Томаш Вацлик продолжит карьеру в Греции. 32-летний голкипер заключил контракт с «Олимпиакосом», сообщает сайт команды.

32-летний чех выступал за «Севилью» с 2018 года. В июне закончился срок действия его контракта. При главном тренере Хулене Лопетеги чех потерял место в основе. В прошедшем сезоне Вацлик сыграл только в 6 матчах во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

На Евро-2020 Вацлик был первым номером сборной Чехии, которая дошла до 1/4 финала турнира.