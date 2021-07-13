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Голкипер сборной Чехии Вацлик стал игроком «Олимпиакоса»

16:28
Томаш Вацлик.
Томаш Вацлик.
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Вратарь Томаш Вацлик продолжит карьеру в Греции. 32-летний голкипер заключил контракт с «Олимпиакосом», сообщает сайт команды.

32-летний чех выступал за «Севилью» с 2018 года. В июне закончился срок действия его контракта. При главном тренере Хулене Лопетеги чех потерял место в основе. В прошедшем сезоне Вацлик сыграл только в 6 матчах во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

На Евро-2020 Вацлик был первым номером сборной Чехии, которая дошла до 1/4 финала турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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