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Николо Скира: Жоау Мариу прилетел в Лиссабон и подпишет контракт с «Бенфикой»

21:44
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Полузащитник Жоау Мариу прибыл в Лиссабон, сообщает 12 июля итальянский журналист Николо Скира. По данным источника, футболист подпишет контракт с «Бенфикой» до 2026 года. Зарплата игрока составит два миллиона евро в год.

Ранее португалец расторг контракт с «Интером» и получил статус свободного агента. В 2019-2020 годах полузащитник выступал за «Локомотив», принял участие в 18 матчах и забил один мяч.

28-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Спортинг» и выиграл с командой чемпионат Португалии.

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Евгений Петров все материалы автора

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