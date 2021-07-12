Николо Скира: Жоау Мариу прилетел в Лиссабон и подпишет контракт с «Бенфикой»
21:44
Полузащитник Жоау Мариу прибыл в Лиссабон, сообщает 12 июля итальянский журналист Николо Скира. По данным источника, футболист подпишет контракт с «Бенфикой» до 2026 года. Зарплата игрока составит два миллиона евро в год.
#JoaoMario landed in Lisbona. In the next hours he will sign the contract with #Benfica until 2026 (€ 2M/year). #transfers https://t.co/GKX2yxYROS— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 12, 2021
Ранее португалец расторг контракт с «Интером» и получил статус свободного агента. В 2019-2020 годах полузащитник выступал за «Локомотив», принял участие в 18 матчах и забил один мяч.
28-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Спортинг» и выиграл с командой чемпионат Португалии.
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