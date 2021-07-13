«Марсель» арендует Салибу у «Арсенала» без права выкупа
07:33
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба перейдет в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, лондонцы настаивают, чтобы арендное соглашение с 20-летним французом не включало опцию о возможном выкупе игрока.
Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. В сезоне-2020/21 футболист сыграл за «Ниццу» в 20 матчах чемпионата Франции и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.
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