«Марсель» арендует Салибу у «Арсенала» без права выкупа

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба перейдет в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы настаивают, чтобы арендное соглашение с 20-летним французом не включало опцию о возможном выкупе игрока.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. В сезоне-2020/21 футболист сыграл за «Ниццу» в 20 матчах чемпионата Франции и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.