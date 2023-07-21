Жоаозиньо сообщил, что его контракт с «Новоризонтино» рассчитан на один год

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход в «Новоризонтино».

«Ваш контракт до 2024 года? Да. Это новый вызов. Все это в новинку для меня. Я пятнадцать лет не играл в Бразилии. Поэтому мне вновь нужно показывать себя», — сказал Жоаозиньо «СЭ».