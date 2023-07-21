«Лацио» подписал автора покера в ворота «Реала» Кастельяноса

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос продолжит карьеру в «Лацио», сообщается на официальном сайте римлян.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Лацио» заплатил за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кастельянос на правах аренды выступал за испанскую «Жирону». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и отдал 1 голевую передачу. В 31-м туре ла лиги покер форварда принес его команде победу над мадридским «Реалом».