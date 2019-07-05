Жерсон отказался переходить в "Динамо"

Полузащитник "Ромы" Жерсон отказался переходить в московское "Динамо", утверждает Football Italia со ссылкой на отца футболиста Марко Антонио. По его словам, хавбек рассматривает только вариант с трансфером во "Фламенго". Ранее сообщалось, что "Рома" согласилась продать бразильца за 10 миллионов евро плюс бонусы, клубы якобы даже обменялись всеми необходимыми документами, но сам Жерсон отказался от трансфера в Россию.

- Им интересуется не только "Фламенго", но и другие клубы, но он все еще связан контрактом с "Ромой", - сказал Марко Антонио. - Мы просто хотим для парня лучшего и не думаем о деньгах. У нас была приятная беседа с руководством "Фламенго", командой, в которую хотел бы поехать каждый игрок. Это был бы отличный способ вернуться в сборную Бразилии. В нынешних условиях переход во "Фламенго" - 80 процентов. Пусть некоторые и считают, что возвращаться в Бразилию неразумно.

22-летний Жерсон прошлый сезон провел в "Фиорентине" на правах аренды. В 36 матчах серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.э

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