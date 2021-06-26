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«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши

01:07
Якуб Шверчок. Фото Instagram
Якуб Шверчок. Фото Instagram
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Нападающий «Пяст Гливице» Якуб Шверчок может перейти в «Зенит». Как сообщает инсайдер Janekx89 в Twitter, российский клуб проявляет интерес к 28-летнему поляку.

Две недели назад «Пяст» выкупил права на игрока у «Лудогорца» и подписал с футболистом контракт до 2022 года.

Публикация от Piast Gliwice (@piastgliwicesa)

В сезоне-2020/21 Шверчок сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2020 он провел 29 минут в матче со Швецией (2:3).

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 3 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора
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