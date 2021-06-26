«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши

Нападающий «Пяст Гливице» Якуб Шверчок может перейти в «Зенит». Как сообщает инсайдер Janekx89 в Twitter, российский клуб проявляет интерес к 28-летнему поляку.

Две недели назад «Пяст» выкупил права на игрока у «Лудогорца» и подписал с футболистом контракт до 2022 года.

В сезоне-2020/21 Шверчок сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2020 он провел 29 минут в матче со Швецией (2:3).

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 3 миллиона евро.