«Бенфика» купила нападающего у «Монако»

Вингер «Монако» Жил Диаш продолжит карьеру в «Бенфике». Лиссабонский клуб объявил о покупке 24-летнего португальца. Контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2020/21 Диаш на правах аренды играл за «Фамаликан» — 2 гола и 3 голевые передачи в 33 матчах.

?? Gil Dias assinou contrato at? 2026 e ser? apresentado nos pr?ximos dias, no Est?dio da Luz.#DeTodosUm pic.twitter.com/M8IPYvfx07 — SL Benfica (@SLBenfica) June 25, 2021

Напомним, Диаш перешел в «Монако» в 2015 году из «Браги». Однако с тех пор за монегасков футболист сыграл всего в 17 матчах, регулярно отправляясь в аренды.