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«Бенфика» купила нападающего у «Монако»

02:05

Вингер «Монако» Жил Диаш продолжит карьеру в «Бенфике». Лиссабонский клуб объявил о покупке 24-летнего португальца. Контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2020/21 Диаш на правах аренды играл за «Фамаликан» — 2 гола и 3 голевые передачи в 33 матчах.

Напомним, Диаш перешел в «Монако» в 2015 году из «Браги». Однако с тех пор за монегасков футболист сыграл всего в 17 матчах, регулярно отправляясь в аренды.

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Евгений Козинов все материалы автора
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