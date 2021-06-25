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Руй Патрисиу будет получать в «Роме» 2,7 миллиона евро в год

11:01
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Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне заплатят за 33-летнего португальца 7 млн евро плюс бонусы, а сам игрок будет получать 2,7 млн евро в год.

В составе английского клуба Патрисиу выступает с 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

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