Руй Патрисиу будет получать в «Роме» 2,7 миллиона евро в год

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне заплатят за 33-летнего португальца 7 млн евро плюс бонусы, а сам игрок будет получать 2,7 млн евро в год.

В составе английского клуба Патрисиу выступает с 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.