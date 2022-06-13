Бремер близок к «Тоттенхэму». Директор «Торино» вылетит в Лондон для переговоров

Бремер близок к переходу в «Тоттенхэм»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Football Italia.

Спортивный директор «быков» Давиде Ваньяти в ближайшее время вылетит в Лондон, чтобы обсудить детали трансфера 25-летнего бразильца.

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.