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Сегодня, 17:31

«Манчестер Сити» интересен Руис, но «горожане» не хотят вести переговоры с президентом «Наполи»

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«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, чей контракт истекает в июне 2023 года.

Как сообщает Cadena Ser, «горожане» хотят подписать 26-летнего испанца, но отказываются вести переговоры с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

По информации источника, отношения манкунианцев и Де Лаурентиса испортились в 2018 году, когда после устной договоренности с «Сити», хавбек «Наполи» Жоржиньо перешел в «Челси».

Фабиан Руис в этом сезоне провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 55 миллионов евро.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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