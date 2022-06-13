«Манчестер Сити» интересен Руис, но «горожане» не хотят вести переговоры с президентом «Наполи»

«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, чей контракт истекает в июне 2023 года.

Как сообщает Cadena Ser, «горожане» хотят подписать 26-летнего испанца, но отказываются вести переговоры с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

По информации источника, отношения манкунианцев и Де Лаурентиса испортились в 2018 году, когда после устной договоренности с «Сити», хавбек «Наполи» Жоржиньо перешел в «Челси».

Фабиан Руис в этом сезоне провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 55 миллионов евро.