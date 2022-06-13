Кейн о появлении Холанна и Нуньеса в АПЛ: «Это дает мне конкуренцию. С нетерпением приму вызов»

Кейн отреагировал на появление в АПЛ Холанна и Нуньеса

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отреагировал на появление в чемпионате Англии звездных нападающих Дарвина Нуньеса и Эрлина Холанна.

«Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая, в АПЛ годами играли лучшие нападающие мира. Каждый мой сезон был тяжелым сражением. Ожидаемо, что лучшие нападающие захотят играть в АПЛ, и два новичка Лиги — этому подтверждение. Это помогают мне, как игроку иметь хорошую конкуренцию. Это побуждает меня совершенствоваться и становиться лучше. Я с нетерпением жду возможности принять вызов», — цитирует Кейна Evening Standard.

Сегодня, 13 июля, «Сити» завершил трансфер 21-летнего футболиста. Контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года.

Также сегодня «Бенфика» сообщила о переходе Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро.