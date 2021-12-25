Защитник «Страсбура» Каси планирует продолжить карьеру в бундеслиге
Защитник «Страсбура» Антони Каси не будет продлевать контракт с клубом и хочет играть в бундеслиге, сообщает Le10Sport.
Контракт игрока истекает в конце сезона. Он собирается уйти как свободный агент и подписать контракт с одним из немецких клубов. На него претендует «Айнтрахт», также есть и другие кандидаты.
24-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матч за «Страсбур» и сделал один результативный пас. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.
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