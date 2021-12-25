«Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Брайтон» интересуются Нкетиа из «Арсенала»
Форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Mail.
По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Ранее игрок отказался продлевать контракт с лондонским клубом из-за отсутствия гарантий по поводу игровой практики.
В текущем сезоне Нкетиа провел 6 матчей за «Арсенал» и забил 5 голов в трех играх Кубка Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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