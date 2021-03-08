Защитник «Мальме», которым интересовался «Рубин», подтвердил, что близок к переходу в «Аталанту»

Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич подтвердил, что близок к переходу в «Аталанту» этим летом. При этом 21-летний футболист подчеркнул, что сделка еще не завершена.

«Мой переход в «Аталанту» еще не оформлен официально. В Италии сейчас есть два клуба, которые за мной следили, но с «нерадзурри» переговоры на продвинутой стадии, — цитирует Gianlucadimarzio.com Ахмедходжича. — Многие клубы интересовались мной в январе. «Милан» спрашивал обо мне. В детстве я восхищался Мальдини, он был одним из моих кумиров.

«Аталанта» — идеальное место для молодого игрока, желающего расти. С нетерпением жду возможности протестировать себя».

По данным «СЭ», в январе Ахмедходжичем интересовался «Рубин». Цвета «Аталанты» защищает российский хавбек Алексей Миранчук.