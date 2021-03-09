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Защитник «Штутгарта» Антон отказался переходить в «Зенит»

18:49
Вальдемар Антон. Фото Reuters
Вальдемар Антон. Фото Reuters
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«Зенит» интересовался защитником «Штутгарта» Вальдемаром Антоном, однако трансфер так и не состоялся, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, футболист не захотел продолжать карьеру в российском клубе. 24-летний защитник ответил отказом на предложение «Зенита».

В бундеслиге Антон выступает с 19 лет, он также играет за молодежную сборную Германии. В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Штутгарт», сделав одну результативную передачу.

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