Защитник «Штутгарта» Антон отказался переходить в «Зенит»

«Зенит» интересовался защитником «Штутгарта» Вальдемаром Антоном, однако трансфер так и не состоялся, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, футболист не захотел продолжать карьеру в российском клубе. 24-летний защитник ответил отказом на предложение «Зенита».

В бундеслиге Антон выступает с 19 лет, он также играет за молодежную сборную Германии. В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Штутгарт», сделав одну результативную передачу.