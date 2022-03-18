Защитник киевского «Динамо» Кендзера вернулся в «Лех»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера вернулся в «Лех» до конца сезона, сообщает пресс-служба польского клуба.

По информации источника, игрок сборной Польши воспользовался опцией ФИФА, по которой футболисты вправе приостановить контракты с украинскими клубами.

«Мне здесь очень комфортно. Я имел удовольствие играть за «Лех». Я помню, что здесь было раньше. Кто-то остался здесь, может, не в самой команде, но в руководстве или среди других работников клуба. Команда изменилась и все делается для достижения целей, которые ставили перед сезоном. Я тренируюсь почти две недели, физически и морально готов сыграть в ближайшую субботу», — приводит слова Кендзеры официальный сайт польского клуба.

Томаш Кендзера — воспитанник «Леха». 27-летний защитник играл за польский клуб с 2012 по 2017 год. За это время провел 151 матч, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.