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Сегодня, 11:04

«Барселона» достигла устного соглашения о переходе Кессье. Хавбек будет получать около 6,5 млн евро

«Барселона» достигла устного соглашения о переходе Кессье
Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, каталонский клуб готовит контракт и документы для сделки с 25-летним ивуарийцем. Соглашение еще не подписано, но устно уже почти согласовано. Сообщается, что зарплата составит около 6,5 млн евро, а также хавбек получит подписной бонус.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

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