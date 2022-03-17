«Ливерпуль» предложил 70 миллионов евро за Исака

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака за 70 миллионов евро. Как сообщает Mundo Deportivo, в контракте шведского форварда есть пункт о расторжении за 90 миллионов евро.

По информации источника, боссы испанского клуба настаивают на сумме, которая прописана в контракте.

Контракт 22-летнего шведа с баскским клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Исак сыграл за «Реал Сосьедад» 32 матча во всех турнирах, на его счету восемь голов и три результативные передачи.