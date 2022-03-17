Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:47

«Ливерпуль» предложил 70 миллионов евро за Исака

Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака за 70 миллионов евро. Как сообщает Mundo Deportivo, в контракте шведского форварда есть пункт о расторжении за 90 миллионов евро.

По информации источника, боссы испанского клуба настаивают на сумме, которая прописана в контракте.

Контракт 22-летнего шведа с баскским клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Исак сыграл за «Реал Сосьедад» 32 матча во всех турнирах, на его счету восемь голов и три результативные передачи.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-sociedad/20220316/1001767786/oferta-red-70-millones-isak.html
Александер Исак
ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Массажные роллы: как восстановиться после тренировки в домашних условиях
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» просит у «Интера» 35 миллионов евро за Аллера
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости