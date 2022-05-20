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Сегодня, 21:00

Бастони может перейти в «Тоттенхэм», несмотря на интерес «Сити» и «МЮ»

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Защитник «Интера» Алессандр Бастони может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «шпоры» намерены сделать миланскому клубу серьезное предложение, так как хотят воссоединить Бастони с главным тренером Антонио Конте, которые ранее возглавлял «Интер». Руководство «нерадзурри» раздумывает над продажей защитника, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнем итальянцу со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бастони провел за «Интер» 43 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро. Контракт защитника с клубом действует до июня 2024 года.

Антонио Конте
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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