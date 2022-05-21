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Сегодня, 03:01

«Ювентус» подготовил контракт для Погба

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» готов подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 1 июля футболист станет свободным агентом.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, туринский клуб планирует подписать с игроком сборной Франции контракт на 3 сезона с ежегодной зарплатой в размере 10 миллионов евро, не считая бонусов.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 9 результативных передач.

Напомним, Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем «Манчестер Юнайтед» купил игрока за 105 миллионов евро.

Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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