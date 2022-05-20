Тотти собирается убедить Дибалу перейти в «Рому»

Бывший нападающий «Ромы» Францеско Тотти заявил, что постарается убедить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу перейти в состав римлян.

«Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его. Мы будем в Милане на благотворительном матче Самюэля Это’О, будем играть вместе, я дам ему кое-какие советы.

Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, преуспею. Это на случай, если «Рома» сходится со мной во мнении», — цитирует Тотти Goal.com со ссылкой на Sky Italia.

Соглашение Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.