«Ювентус» выкупил у «Шальке» хавбека Маккенни

«Ювентус» на своем сайте объявил о выкупе арендованного у «Шальке» полузащитника Уэстона Маккенни.

22-летний полузащитник обошелся чемпионам Италии в 18,5 миллиона евро и потенциальные 6,5 миллиона евро в виде бонусов. Контракт с американским футболистом заключен до 30 июня 2025 года.

Маккенни присоединился к «Ювентусу» на правах аренды перед началом сезоне. В его активе 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.