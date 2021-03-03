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«Атлетико» хочет заполучить полузащитника «Лиона»

04:19
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«Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Бруну Гимарайнса. Как сообщает El Des Marque, руководство мадридского клуба хочет заполучить 23-летнего бразильца, которым интересовалось до переезда игрока во Францию. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

В этом сезоне Гимарайнс сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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