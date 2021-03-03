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Алаба может отказать «Реалу» и продолжить карьеру во Франции или Англии

16:57
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Защитник «Баварии» Давид Алаба ведет переговоры с английскими клубами и «ПСЖ», потому что предложение «Реала» его не устраивает по финансовым составляющим, сообщает Bild.

Контракт 28-летнего австрийца с «Баварией» истекает летом 2021 года. 16 февраля на пресс-конференции защитник объявил об уходе из немецкого клуба по истечении соглашения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алаба уже договорился о контракте с «Реалом».

Футболист пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.

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