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Сегодня, 04:12

«Ювентус» предложит контракт Ди Марии с зарплатой в 7 миллионов евро в год

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Ювентус» может договориться с 34-летним аргентинцем, который летом станет свободным агентом. Сообщается, что туринский клуб готов предложить игроку контракт на год с зарплатой в 7 млн евро. Также в соглашение будет включен пункт о возможном продлении.

В текущем сезоне Ди Мария провел 30 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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