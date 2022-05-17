«Ювентус» предложит контракт Ди Марии с зарплатой в 7 миллионов евро в год

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Ювентус» может договориться с 34-летним аргентинцем, который летом станет свободным агентом. Сообщается, что туринский клуб готов предложить игроку контракт на год с зарплатой в 7 млн евро. Также в соглашение будет включен пункт о возможном продлении.

В текущем сезоне Ди Мария провел 30 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.