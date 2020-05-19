«Ювентус» отказался продавать де Лигта «Барселоне»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, туринцы отклонили предложение каталонцев по 20-летнему голландцу. «Барселона» надеялась подписать защитника после не самого удачного сезона в Италии, предложив «Ювентусу» 66 млн евро.

В текущем сезоне на счету де Лигта 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и заработал 4 желтые карточки.