«Ювентус» может подписать Морату вместо Суареса

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает AS. 27-летний форвард является альтернативой форварду «Барселоны» Луису Суаресу.

Планируется, что 33-летний уругваец разорвет с каталонским клубом контракт и перейдет в «Юве» бесплатно. Однако если соглашение не будет расторгнуто, туринцы могут обратить внимание на Морату.

Мората уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год, выиграв с клубом два чемпионата, два Кубка и Суперкубок Италии. В прошлом сезоне Мората провел в составе «Атлетико» 44 матча и забил 16 голов.