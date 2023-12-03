Горшков: «Возможно, для Азмуна сейчас РПЛ будет хорошим вариантом»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное возвращение иранского форварда Сердара Азмуна в чемпионат России.

«По меркам нашего чемпионата Азмун очень хороший футболист. Таких нападающих в нашей лиге мало. Возможно, для него сейчас РПЛ будет хорошим вариантом, раз у него в «Роме» нет игровой практики. Потому что такой игрок должен быть основным в своей команде.

В «Зенит» или в «Локомотив» к Дзюбе ему стоит возвращаться? В этом плане тяжело рассуждать, потому что в «Зените» сейчас есть форварды, конкуренция и так очень серьезная. Но в то же время в Петербурге он оставил о себе очень хорошую память, все его помнят и любят.

Их связку с Дзюбой тоже было бы интересно вновь увидеть на поле, но я скажу так: пускай переходит туда, где он больше нужен. Такие яркие игроки не должны сидеть на скамейке запасных», — приводит Legalbet слова Горшкова.

28-летний иранец в этом сезоне сыграл в 8 матчах чемпионата Италии за «Рому» и забил 1 гол.