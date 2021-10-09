«Ювентус» может обменять Рэмси на полузащитника «Эвертона» Аллана
«Ювентус» интересуется полузащитником «Эвертона» Алланом, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб планирует попытаться подписать 30-летнего бразильца, включив в сделку Аарона Рэмси.
7 октября сообщалось, что «Ювентус» намерен продать Рэмси из-за высокой зарплаты футболиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1agsnipfp39a1123rj0b58qecl
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