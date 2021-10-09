«Манчестер Юнайтед» может отозвать форварда Пеллистри из аренды в «Алавесе»

«Манчестер Юнайтед» может вернуть в расположение команды нападающего Факундо Пеллистри, который выступает за «Алавес» на правах аренды, сообщает Goal.

По информации источника, в арендном соглашении прописано, что английский клуб может отозвать 19-летнего уругвайца в случае, если он проведет на поле менее 1000 минут на поле. В «МЮ» недовольны тем, что испанская команда не предоставляет футболисту игровую практику и рассматривают возможность отправить игрока в другой клуб. Среди кандидатов фигурирует бельгийский «Брюгге».

Пеллистри выступал за «Алавес» на правах аренды во второй половине сезона-2020/21, в августе испанский клуб вновь арендовал футболиста. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 7 матчах, один раз выйдя в стартовом составе. В общей сумме игрок провел на поле 195 минут и не отличился результативными действиями.