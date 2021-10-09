Рюдигер стал главной целью «Реала» на следующий год
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в Испании, сообщает ABC.
По сведениям источника, на 28-летнего немца претендует «Реал», который сделал защитника главной целью на следующий год. Текущий контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне Рюдигер провел 10 матчей за «Челси», в которых забил один гол и заработал 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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