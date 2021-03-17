«Ювентус» летом хочет подписать трех футболистов

«Ювентус» в летнее трансферное окно хочет подписать трех футболистов, сообщает La Gazzetta dello Sport 17 марта.

По данным источника, речь идет о защитнике «Аталанты» Робине Гозенсе, полузащитнике «Сассуоло» Мануэле Локалетти и форварде «Марселя» Аркадиуше Милике.

16 марта портал Calciomercato сообщил, что туринский клуб может обменять форварда Пауло Дибалу на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

По состоянию на 17 марта, «Ювентус» занимает третье место в серии А с 55 очками. Лидирует «Интер», у которого 65 очков.