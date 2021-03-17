«Орландо» назвал цену на Дика, которым якобы интересуется «Спартак»

«Орландо» повесил ценник на нападающего команды Дэрила Дика, сообщает AS.

По данным источника, клуб готов расстаться с 20-летним американцем за 20 миллионов евро. Дик сейчас выступает в «Барнсли», и по ходу сезона «Орландо» получал предложение о продаже в размере восьми миллионов евро, но ответил отказом.

16 марта MLS Transfers в Twitter сообщил, что Диком интересуются «Спартак» и «Брюгге».

В феврале 2021 года Дик перешел в «Барнсли» на правах аренды до конца сезона-2020/21. На счету форварда 3 гола в 10 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Дик весит 100 килограмм при росте 188 сантиметров.

Американец является двоюродным братом бывшего форварда «Спартака» Эммануэла Эменике, который выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год.