«Барселона» и «Ювентус» могут совершить громкий обмен

«Барселона» хочет обменять у «Ювентуса» нападающего Пауло Дибалу, отдав взамен форварда Антуана Гризманна, сообщает Calciomercato 16 марта.

По данным источника, руководство каталонцев не особо довольно выступлениями 29-летнего француза, поэтому выступило инициатором данного обмена. В то же время, 27-летний Дибала потерял место в основе туринцев, из-за чего «старая синьора» не против провести переговоры.

Если сторонам удастся договориться, то сделка совершится ближайшим летом.

В нынешнем сезоне ла лиги Гризманн провел 25 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. У Дибалы 11 игр в серии А, два гола и две голевые передачи.