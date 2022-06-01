Президент «Севильи» объяснил, почему продал Диегу Карлоса «Астон Вилле»

Президент «Севильи» Хосе Кастро объяснил, почему клуб продал защитника Диегу Карлоса. Бразилец перешел в «Астон Виллу».

«Многие люди не в курсе, но у нас никогда не было предложений от «Ньюкасла» в размере 45 миллионов евро в январе. Если мы продали его за 31 миллион евро, то это потому, что такова его рыночная стоимость. Мы никогда не боимся продавать игроков и выиграл много с этой стратегией», — цитирует DS Кастро.

Защитник выступал за «Севилью» с 2019 года. В минувшем сезоне Карлос сыграл 45 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.