«Ювентус» готов предложить 50 миллионов евро за Дзаньоло
9 июля 2020, 16:19
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус», сообщает журналист Альфредо Педулла.
По сведениям источника, туринцы готовы предложить за 21-летнего итальянца 50 млн евро плюс бонусы. Такая сумма может устроить римлян, которые испытывают финансовые трудности.
В текущем сезоне Дзаньоло провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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