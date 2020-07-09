«Ювентус» готов предложить 50 миллионов евро за Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, туринцы готовы предложить за 21-летнего итальянца 50 млн евро плюс бонусы. Такая сумма может устроить римлян, которые испытывают финансовые трудности.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.