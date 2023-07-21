«Ювентус», «Фулхэм» и «Тоттенхэм» интересуются форвардом «Удинезе» Бету

Нападающий «Удинезе» Бету может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает журналист Натан Гиссинг в Twitter, интерес к 25-летнему португальцу проявляют несколько клубов, включая «Ювентус», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Ранее также «Наполи» делал два предложения. «Удинезе» хочет получить за своего форварда 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бету сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.