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Вратарь «Лидса» может продолжить карьеру в «ПСЖ»

10:49
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Вратарь «Лидса» Иллан Мелье может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Goal 28 марта.

По данным источника, в трансфере 21-летнего француза заинтересован лично главный тренер парижан Маурисио Поккеттино.

В нынешнем сезоне АПЛ Мелье провел 28 матчей, в которых пропустил 46 мячей, при этом девять игр отыграл «на ноль».

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