Вратарь «Лидса» может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Вратарь «Лидса» Иллан Мелье может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Goal 28 марта.
По данным источника, в трансфере 21-летнего француза заинтересован лично главный тренер парижан Маурисио Поккеттино.
В нынешнем сезоне АПЛ Мелье провел 28 матчей, в которых пропустил 46 мячей, при этом девять игр отыграл «на ноль».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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